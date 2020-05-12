敦睦艦隊曾與南海國家海上對抗操演？海軍否認 09:212020/05/12 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍磐石艦是這次敦睦遠航編隊之一。軍聞社。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導「敦睦艦隊機密任務曝光與南海國家進行海上對抗操演」乙情，海軍司令部今（12）日表示，敦睦支隊任務行程，本部已於5月4日赴立法院機密專報說明，絕無與任何國家進行海上操演，報導內容純屬臆測絕非事實。 海軍司令部呼籲媒體應善盡社會公器職責，勿做不實報導，避免混淆社會大眾視聽 (中時 ) #報導 #國家 #操演 #敦睦 #海軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚴德發穩了 04:102020/05/08 時論廣場 海軍1年4起男女醜聞 再讓紀德艦背上「海上摩鐵」汙名 10:452020/05/08 社會 逾10輛新型輪式裝甲車 列裝解放軍空降兵合成旅 22:152020/05/08 兩岸 520前夕英派出手 兩岸條例修改付委！刪「國家統一」撼兩岸 04:102020/05/09 政治要聞 人均負債900萬日元！日國家負債創新高 16:152020/05/09 財經 游泳三溫暖會感染新冠病毒嗎？專家做實驗幫你比一比 18:562020/05/09 生活 NBA》老刺客被夢幻隊刷掉 海軍上將嗆活該 09:012020/05/10 體育 不滿拖延又妨礙調查 藍營擬退出立院敦睦艦調閱委員會 11:142020/05/11 政治 玩命帶團私闖文山溫泉 啤酒倒溪還洗頭惹眾怒 15:422020/05/11 社會 女收細胞簡訊猛喘又咳 非染新冠肺炎而是罕病 16:452020/05/11 生活 軍事熱門新聞 美國軍事雜誌分析 殲10C勝過F-16V - 軍事 伊朗誤射飛彈 受害軍艦影片曝光 - 軍事 長征5B墜落美國附近？軍事專家：完全搞錯 - 軍事 敦睦艦隊曾與南海國家海上對抗操演？海軍否認 - 軍事 專訪》最後一位偵照大陸的飛官 前空軍副司令張延廷退役 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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