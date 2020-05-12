針對媒體報導「敦睦艦隊機密任務曝光與南海國家進行海上對抗操演」乙情，海軍司令部今（12）日表示，敦睦支隊任務行程，本部已於5月4日赴立法院機密專報說明，絕無與任何國家進行海上操演，報導內容純屬臆測絕非事實。

海軍司令部呼籲媒體應善盡社會公器職責，勿做不實報導，避免混淆社會大眾視聽

(中時 )

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