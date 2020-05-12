開金融業之先，京城銀發出每員工3000元紓困消費金。據了解，京城銀行董事長戴誠志已在11日發出親筆信，鼓勵員工以3000元紓困消費金帶家人及朋友走上街頭在小店家、攤商進行消費，除此之外，京城銀投入小規模營業人紓困，受理件數已破千件。

經濟部的「振興消費券」何時撥出尚不得而知，但現在已有金融業帶頭員工展開對週邊小店家「自救」，京城銀首開國銀創舉對此投入，之後會否帶動其他金融業者陸續跟進，也引起圈內高度矚目。

戴誠志對此受訪時也指出，在昨日員工信發出之後，今日每名員工的帳戶已撥入3000元的現金，董事會先前已通過這筆為數約300萬元的預算。

戴誠志先前在京城銀內部已開出「尾牙紓困摸彩金」加碼的規劃：「倘若破千件，每多1件，加碼摸彩金1000元」，來鼓勵員工投入分行週邊小店家的紓困。

對此戴誠志指出，京城銀在南部的分行最多，例如西螺、梅山、崙背等地，當地的銀行設點相對少很多，京城銀在當地的分行發現週圍很多如美髮店、小吃店，因為疫情關係都沒有生意，最迫切需要作小規模營業人紓困，京城銀行的小規模營業人紓困截至上週止，已爆增651戶，名列前體國銀作第六大，即來自於總行的積極動員。

京城銀行不僅是最積極承作小規模營業人紓困的民營銀行，且央行統計顯示，全體國銀裡，除了前五大承作銀行由公股行庫包辦之外，京城銀在民營銀行中可說「異軍崛起」，已核准了651戶，排名全體國銀第6大，已引起金融圈高度矚目。

京城銀在全體國銀裡的規模，屬中型銀行，但承作量在全體民營銀行排名第一，且在沒有「配合政策考評壓力」之下，其承作亦不遜於公股銀行，對此案的積極投入由此可見。

除此之外，戴誠志在京城銀內部還領軍推出「小店家消費不找零」計畫，他鼓勵員工在分行鄰近店家消費時：「儘量不要找零、不要殺價」，因為台灣已零確診28天，現在已可開放250人用餐可辦桌，包括衛福部長陳時中日前也為1000名觀眾聚集的大型棒球賽開球，且已開始鼓勵民眾可進行戶外活動，戴誠志也評估：「現在是時候發出紓困消費金給員工，鼓勵員工帶著家人、朋友一起對小店家消費。」

(工商 )