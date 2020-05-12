行政院將延長促轉會一年的任期，立法院司法法制委員會昨審查新任委員人事案。國民黨立委吳怡玎質詢促轉會主委被提名人楊翠，對於接下來延長一年有沒有把握把剩下的任務完成，楊翠未給予肯定答案，跳針說「會盡力」；楊翠說政治檔案已完成99％的解密，吳怡玎問，「那要延長的話這就不是理由了吧？」楊翠還是說要繼續執行，讓吳怡玎無奈大翻白眼。

立法院司法及法制委員會昨審查行政院函送促轉會委員提名名單，更換提名專任委員楊翠為主任委員、葉虹靈為副主任委員，專任委員彭仁郁為兼任委員；另新提名王增勇、林佳範及陳雨凡等3人為專任委員，新提名徐偉群及蔡志偉等2人為兼任委員案。民進黨團盼立法院能在5月底通過促轉會人事案。

促轉會本來是兩年的任務編組，行政院決議再延長一年，在野黨昨聚焦促轉會延長一年的正當性，以及將來變成無限延長的常設機關。

國民黨團總召林為洲質詢，迄今這兩年來的總結報告似尚未完成，這兩年是虛度了？楊翠表示，預計5月底6月初會完成初稿，之後還有編輯作業。林為洲質疑，代表促轉會真的沒有準備好，促轉會想延任，應該先把報告做出來，再來討論是否延長任期。

吳怡玎也質疑，如果促轉會本來沒要延長，5月31日就截止任期，這之前就該把報告完成，如果沒延期，薪水只發到5月31日了，之後誰來編輯誰來印刷？楊翠說，國際間轉型正義都是滾動式的，吳追問，「所以你承認要滾動式繼續存在？」楊翠又說，「我並沒有說滾動式繼續存在。」

吳怡玎質疑，促轉會到底要做什麼，要講清楚，不是先延長一年，延長之後又做不完。楊翠表示，有很多法治工具要做研擬，是這一年要做的，促轉會要負責「規劃跟推動」。

吳怡玎批評，促轉會根本講不清楚要做哪些事，如果每年都要來說要延長，一年拿國家1億5800多萬的預算，良心過得去？這筆錢沒有半筆錢是給家屬的，完全就是養這個組織。

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(中時電子報)