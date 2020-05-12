休士頓太空人的暗號門事件原本已暫時告一段落，風波也隨著大聯盟準備重啟賽季劃下休止符，但紐約洋基強投塞維里諾（Luis Severino）卻在此時又出面重提此事，並譴責太空人應該要受到更嚴厲的懲罰！

太空人暗號門事件曝光後，洋基和洛杉磯道奇被認為是最大受害者，前者在2017年美聯冠軍賽鎩羽而歸、後者則是在世界大賽挑戰冠軍失利，也因為這樣，太空人的行為引發多數球員以及球迷的不滿，要他們交出冠軍金盃。

塞維里諾日前接受多明尼加季者高梅茲（Héctor Gómez）訪問，他認為大聯盟對太空人球團的處罰太輕了：「對太空人的制裁應要更強，他們做的事情對許多投手都有影響。」

塞維里諾更以涉賭遭終身停權的安打王羅斯（Pete Rose）為例，再次強調聯盟對太空人的懲處不夠重，且非常訝異他們的冠軍金盃沒有被收回。

在這起事件中，沒有任何球員受到懲罰，僅有總管魯諾（Jeff Luhnow）、總教練辛奇（A.J. Hinch）遭停職1年，太空人老闆克萊恩（Jim Crane）在得知懲處結果後也馬上將這2人解雇，而球團也因為此事遭罰500萬美元、2020年、2021年選輪、次輪選秀權遭沒收。

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(中時電子報)