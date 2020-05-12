美股在經濟數據不理想之下大漲，就在多數財經學者認為美國經濟不會立即復甦，美國財長梅努欽甚至警告，失業數據還會再升高，並指出新冠肺炎讓美國陷入大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，但週五美股仍舊毅然決然收高，為什麼呢？答案只有一個︰錢太多了！

為了救經濟，美國政府將大舉擴張財政支出，而美國總統川普甚至表示，不惜代價也要重啟經濟活動，顯然經濟比疫情重要。

純就經濟層面而言，因歐美目前才要開始解封，而市場在歐美者其4月營收當然不好、Q2財報也很難樂觀，不過因為全球都開始關注經濟，研判下半年的營運動能可望加緊腳步。

盤面來看，防疫股的投機力正在減弱，不過，從電子成交比重維持在65%~70%、並無站上7成來看，市場投機力尚未全然進駐電子，研判應是對Q2財報心存疑慮，這部分需要時間消化。

雖然電子股尚未全面獲得市場力關注，但主攻蘋果派就是對的，因為從時序上觀察，蘋果派目前「正對時」，往年經驗就是「5月買蘋果、9月賣蘋果」。

(時報資訊)