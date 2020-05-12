投資人在新冠肺炎疫情恐再度升高的擔憂，以及經濟商業活動將重啟的樂觀預期之間權衡得失，周一美股道瓊指數收黑，標普500指數勉強收高。

周一收盤，道瓊工業指數跌109.33點或0.45%，為24,221.99點。標普500指數漲0.39點或0.01%，為2,930.19點。那斯達克指數漲71.02點或0.78%，為9,192.34點。

科技股與醫療保健股對三大指數的提振最大，並帶動以科技股為主的那斯達克指數連漲第6天。標普500指數11大類股中有4類收高，以醫療保健股收漲1.67%，漲幅最大。科技股指數收漲0.70%。

Lenox Wealth Advisors投資長David Carter表示，基於龐大的財政與貨幣激勵政策將重新引燃經濟與獲利成長的預期，近來投資人一直站在買方，市場仍然相當樂觀，但如果新冠狀病毒感染病例再度升高，這樣的樂觀氣氛就可能被澆滅。德國與南韓的新增確診病列再度激增，顯示其取消防疫限制措施的初步嘗試恐仍為時過早。

(時報資訊)