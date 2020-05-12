一般人通常不會在意自己身份證的數字有何含意，但其實有玄機，擁有千萬人觀看的《小小星座》專欄，近日在陸媒發表一篇「從身份證尾數看運勢」文章， 內文寫道，有算命先生直指，其實身份證上的數字也代表一個人的財富，而尾數有1、2、4、8的人，10個9個富，這幾個數字各有玄機。

尾數1：雖然它是最小的數字，但身份證尾數「1」的人，意味著可以從一無所有，到大富大貴，也許過程中很辛苦，最終必定苦盡甘來，富貴一生，換成是從事企業管理職業，必能順利發展。

尾數2：生活中大家都喜用手指比出「2」，而「V」是象徵勝利，頗為討喜，另也代表好事成雙，所以如果身份證尾數是「2」，代表充滿光環，不怕吃苦，會努力打拚，如果選擇創業當老闆，注定會成為有錢人。

尾數4：這個數字代表事事如意、事半功倍、雄霸四方，注定會有一個幸福的結局，財神最為眷顧你的事業正財運，注定發大財，子孫也可以跟隨你享福，生活中難免會遇到不如意的事，但最終會有享之不盡的清福。

尾數8：這是最討喜的數字，象徵八方來財、才高八斗、一路發，是傳統的吉祥數字，也意味著擁有很多財富，因此，尾數8的人可以過上美好的生活，在人生的學習過程中，一切都會很順利，職場上也會八面威風，順風順水，偶爾遇到坎坷的事情，也可以很快得到解決。

(中時電子報)