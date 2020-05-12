名人堂球星布萊恩(Kobe Bryant)追悼會於2月底結束後，遺孀瓦妮沙(Vanessa Bryant)控告「島嶼快遞直升機公司」過失致死，以及飛行員索巴亞(Ara Zobayan, 墜機時死亡)沒有正確駕駛。索巴亞過去有「能見度未達標準仍擅自升空」的違規紀錄，

索巴亞家屬的律師表示，布萊恩與乘客早知違規升空的風險，他們沒有資格求償。「任何對原告與死者造成的傷害，是由原告與死者一方的疏忽造成，包括他們已知且自願承受風險。因此被告毋須擔負任何責任。」

原告瓦妮莎一方指出，索巴亞有被要求「在能見度允許的狀況下才飛行」，因此違規升空的應該是索巴亞。連同索巴亞在內共9人死亡，失事前應無機件故障。其他罹難者的家屬也正向直升機公司求償。

墜機前的最後一次無線電通訊，索巴亞報告他要爬升衝出雲層，但30秒之後高速左轉撞山。撞擊力度非常大，遠超過一般降落該有的速度，他當時可能什麼都看不見。調查顯示直升機高度不足，沒有與地面保持安全距離。

(中時電子報)