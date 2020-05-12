〈不是奶昔〉是以雞清湯拌入魚子醬，杯子上層擠上打發蛋白並炙燒，以擬真造型挑 逗食慾。（圖／姚舜）

台北君悅〈寶艾〉全新套餐的Amuse bouche開胃小食，展現主廚羅偉洲的巧思創意和廚技。（圖／姚舜）

直火燒烤的火焰料理在全球當紅，而「熊熊的烈火狠狠的燒」，這種人類最原始的料理方式，一直給人豪邁、粗獷，甚至狂野的印象。如今到了台北君悅酒店的〈寶艾〉西餐廳，主廚羅偉洲卻力求「斯文」呈現，透過餐具器皿和精緻呈盤賦予高顏值表情，使一道道燒烤料理也能變身Fine Food以味媚人。

〈舊金山風味酥脆蟹肉球〉是以藍蟹肉拌入彩椒捏成球狀，裹麵衣炸至金黃，並灑上櫻花粉增色提味。（圖／姚舜）

用竹籤串起的〈舊金山風味酥脆蟹肉球〉，除灑了櫻花粉末，並可沾上主廚自製路易斯沾醬，增加風味。（圖／姚舜）

〈古法麵糰烤北海道大干貝〉是將干貝「鑲」在法式長棍麵包的麵團中烤製，外觀看不出「內涵」。（圖／姚舜）

〈古法麵糰烤北海道大干貝〉要「掀起你的蓋頭來」之後，才知其「內涵」，這手法也 增加了食趣。（圖／姚舜）

被法國麵包「包圍」烤製的干貝，現擠一點檸檬汁提味入口，風味更佳。（圖／姚舜）

台北君悅〈寶艾〉餐廳推出「讓著地球烤」（Grill Around the World）全新菜單，圖為〈馬來西亞甘蔗煙燻風味大蝦〉。（圖／姚舜）

用木盒盛裝上桌的〈炭香頂級和牛紐約客〉，掀開木蓋裊裊炊煙繚繞而上，撲鼻而來的是和牛伴著蘋果木特有燻香。（圖／姚舜）

羅偉洲演繹的〈法國寶艾式羅西尼菲力〉，是採桌邊服務將自製鴨肝奶油塗抹於炙熱鐵盤，再放上菲力牛排，過程充滿「儀式感」。（圖／姚舜）

台北君悅〈寶艾〉西餐廳重新定位為Grill炭烤餐廳，菜單上不只有好吃牛排，並新增了世界各國的炭烤料理。（圖／姚舜）

〈紐西蘭低溫烹調鹿肉排〉的帶骨鹿肉先用蘋果與洋蔥醃漬一晚，再經過sous-vide與表面炙烤，肉質細嫩。（圖／姚舜）

匈牙利鵝胸肉的肉質較鴨胸肉更柔嫩細緻，如今在台北君悅〈寶艾〉餐廳可以嘗到炭烤鵝胸肉。（圖／姚舜）

甜點〈巧克力饗宴〉的創作靈感來自美國露營點心〈烤棉花糖巧克力夾心餅〉，是一道非常「邪惡」的巧克力甜點。（圖／姚舜）

〈九宮格風味盤〉的9種不同風格配菜，是主廚羅偉洲為客人搭配主菜而設計。（圖／姚舜）

台北君悅〈寶艾〉餐廳的佐餐麵包經特殊設計，傳遞了宛如享受瑞士〈起司芳登鍋〉的食趣。（圖／姚舜）

作成花環狀的〈牛奶麵包〉可倒入用4種起司作成的濃醬，然後直接掀開沾醬吃。（圖／姚舜）

台北君悅酒店〈寶艾〉餐廳主廚羅偉州（右）與飯店法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet)共同設計全新GRILL套餐菜單。（圖／姚舜）

將「餐酒車」推至客人桌邊讓客人選酒，是君悅〈寶艾〉餐廳的新服務。（圖／姚舜）

是的，台北君悅酒店今年已之立足市場30年了，為了與「食」俱進，館內〈Bel Air 寶艾〉餐廳也從最早主攻「加州菜」，到歐陸料理、美式牛排，自今年開始再低調重新定位為GRILL RESTAURANT。為了示範「火力」，〈寶艾〉餐廳並將自5月16日至6月14日推出「Grill Around the World」全新菜單，標榜嚴選全球四大洲頂級食材以直火燒烤呈現，1860元起的4道菜式套餐有超過15款主菜可任選搭配，食材分別來自美、日、法、德、西、智利、匈牙利、紐西蘭等地區，同樣是大口吃肉，在〈寶艾〉，比其它地方多了幾分食趣與雅興。

人類最初始的料理方式不外乎「水裡來，火裡去」，在追求原味的食潮趨勢下，直火燒烤也成了一種新興食尚，受到品味男女喜愛。眼見趨勢若此，台北君悅酒店決定將一直走在「食代尖端」的〈寶艾〉餐廳重新定位，提供食客與吃貨新的吃食體驗。這一改，也讓〈寶艾〉餐廳擺脫了「牛排餐廳」的框架，主廚羅偉洲更可以揮灑創意、以更多牛肉以外的食材，烤出更多有「藝思」的菜餚，使〈寶艾〉蛻變為一全新餐廳。

「Grill Around The World」套餐直白解釋就是「繞著地球烤」，這新菜單所用食材包括美國的火焰杉河農場肋眼、日本北海道大干貝、熊本和牛紐約客、西班牙伊比利戰斧豬排、德國松露豬肉香腸、挪威深海鮭魚、馬來西亞甘蔗煙燻風味大蝦、紐西蘭鹿肉排等共15種選擇，都是用燒烤、爐烤或炭烤方式烹調料理，食材不同、價位也不一樣，加價880元就升級為套餐。不過，精彩的不只是這些燒烤主食，羅偉洲為搭配主菜而設計的開胃小點、佐餐麵包、冷熱前菜、湯品與甜點，以及直火烙烤主菜設計的「九宮格」風味盤，也令食客眼界與食慾同步大開，形色味俱都誘人。

例如Amuse Bouche開胃小點的〈迷你超漢堡〉，約莫只有一個姆指小大，羅偉洲以時下當紅的「未來肉」（植物肉）取代麵包，夾入切片松露、酸黃瓜、起司與番茄片作餡，如果不刻意提示，外觀根本察覺不出眼前的逗嘴小食，居然是用食壇當紅的未來肉削成漢堡包的形狀製作，非常有創意。

〈不是奶昔〉也是個「擬真」的逗嘴小食， 羅偉洲設計這道菜是以雞清湯拌入魚子醬盛入小杯中，杯頂擠上打發蛋白霜營造奶昔誘人輕盈感，最後噴槍炙燒，擬真造型維妙維肖，開啟其後的味覺之旅。

美式牛排館吃牛排套餐，最常見的熱前菜是〈蟹餅〉，羅偉洲以此為靈感設計〈舊金山風味酥脆蟹肉球．路易式沾醬〉讓食客嘗蟹鮮。他將飽滿的藍蟹肉拌入彩椒捏成球狀，再裹麵衣炸至金黃酥脆後串竹籤呈盤，客人可以直拉女用手取食，吃食時除了搭配自製路易斯沾醬，並灑了用醃漬櫻花風乾做的粉紅色櫻花粉 提味，過程充滿了儀式感。

我非常欣賞佐餐的〈熔岩乳酪牛奶軟包〉，此一軟麵包不只在麵糰中加了牛奶使之烤好後充滿乳香，更一個一個串連成一花環形狀，上桌後由服務人員從環形中空處倒入用4種起司熱融的乳酪醬，將熱呼呼的乳酪醬「圈」在中間，吃食時可以直接掀開麵包沾著醬吃，這讓我想到瑞士的〈起司芳登鍋〉，也是類似的吃法，既好吃、又有趣。

為搭配主菜設計的〈九宮格風味盤〉，內有9款不同元素的精緻配菜包括：如台灣燉鳳梨醬、西班牙冷湯沾醬、阿根廷油醋拌炭烤玉米、日式野菇凍與法式燴紅酒無花果等，食客可以恣意搭配任何一款主菜品嘗，這些Side Dish都很開胃，面對這些精緻配菜小吃，我很想跟服務人員要求給我墨西哥Taco捲皮或幾張潤餅皮，我想，包著它們入餡一定也好吃。

「Grill Around The World」菜單上有型有款的新菜選擇很多，諸如師承三星名廚的冷前菜〈向日葵〉、〈古法麵糰烤北海道大干貝〉、〈法國寶艾式羅西尼菲力〉、〈馬來西亞甘蔗煙燻風味大蝦〉、〈紐西蘭低溫烹調鹿肉排〉與〈匈牙利熟成3日鵝胸〉等，都值得推介一試。走一趟〈寶艾〉，老客人會發現，這個有中庭天窗與噴泉的餐廳，菜單上的菜式又不一樣了，而且，更Fine 且更Fun。

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