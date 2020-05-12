眼看台灣、韓國職棒先後順利開打，日本職棒也開始急了！昨天召開12球團領隊視訊會議，會後雖未發表正式聲明，但80歲的齋藤惇受訪時表示，希望球季能在6月中旬至6月底恢復，開幕日最快6月19日進行。

球界人士透露，日職已宣布12支球隊準備正式比賽的時間表，各球隊將在下周起恢復練球，各隊之間的練習賽則於6月1日開始，預計進行2周，並全力迎接新球季開幕。

受到新冠肺炎疫情影響，今年日職開幕日期延後，昨日的球團會議除取消將於7月19日、20日進行的「球宴」（明星賽），各隊18場交流戰也不打，今年例行賽原訂143場最多將進行125場；但疫情的壓力仍大，可能再降至120場左右。

日職也擔心，即使球季順利於下個月開打，但球隊長途移動有其風險，分散在各地的比賽場地也一樣，如果無法獲得地方政府的合作與支持，恐怕還會有變數。

據統計，東京11日的新冠肺炎確診人數是11人，自3月30日以來每天都低於20人，的確已有緩和的趨勢。配合日本政府專家會議對於感染情況的分析，日職下次聯絡會議和球團代表會議將在22日舉行，屆時可能會有進一步的決定。

(中時 )