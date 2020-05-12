中原大學生物科技系副教授招名威與民進黨立委何志偉11日召開記者會，招名威控訴自己課堂上提到武漢肺炎，自稱中華民國的教授就被中原大學校方要求道歉。未料，隨著逐字稿與上課影片曝光，被發現招名威不斷挑釁、歧視陸生，風向逐漸逆轉。對此，淡江大學蘭陽校園擔任教授兼全球發展學院院長包正豪諷刺招名威「懂得先告狀，還知道轉移焦點」，包正豪也批何志偉以為撿到槍，現在看起來，有點傻子被耍樣。

招名威昨透過何志偉控訴，指出自己在課堂中提到武漢肺炎、自稱中華民國的教授，被校方二度要求道歉。何志偉則在記者會上痛批中原大學只要陸生不要尊嚴，踐踏國格。

然而，從中原大學公布的逐字稿中，可以看到招名威嗆陸生「毒奶粉吃得比較多」，甚至直說「就是在講你們」，充滿歧視言語，反倒引來不小批評。

對此，包正豪在臉書指出，子彈飛了一下，不到一天，就轉彎了。他認為，現在師生關係不如以往，但也不至於要把課堂搞成這樣，極盡歧視侮辱之能事，彷彿市井吵架一樣難看。不過包認為，這位招姓副教授還蠻機靈的，懂得先告狀，還知道轉移焦點，讓他在這個鬧劇裡面，至少打個平手。「看來學生還是太嫩，要是當時就公開，現在招先生應該被打趴」。至於何志偉，包正豪則諷刺表示何以為撿到槍，現在看起來，有點傻子被耍樣。

(中時電子報)