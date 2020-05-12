記憶體模組廠廣穎電通（4973）公告第一季財報，受惠近年來所致力的「市場/通路調整」與「產品結構多元化」策略，獲利年增逾5倍、毛利率創3年以來高點，每股純益0.95元，為近5季新高紀錄，營運績效續佳。

廣穎第一季稅後淨利0.60億元，來到近5季高峰，年增幅高達511.2％，與上季相比，也有387.1％的大幅躍升，獲利表現優異亮眼；毛利率達19％，不僅較去年同期提升4.2個百分點，與上季相比也增加3.2個百分點，更寫下3年新高紀錄；營業毛利1.99億元，相較去年與上季雙位數雙成長，分別增長50.4％與17.4％，也是4年以來的新高點。

廣穎第一季EPS 0.95元，年增近5倍，與上季相較同展大幅成長，季增400％，寫近5季新高。第一季營收達10.51億元，相較去年同期也有17.5％的攀升表現。

廣穎今年4月營收2.32億元，較去年同期減少29.5％，月減31.2％。廣穎表示，4月份全球各國為有效抑制疫情擴散，大多實行鎖國、封城、及禁足等封鎖措施，以致大多數經濟活動近乎停擺，加上適逢清明連假，工作天數減少，致營收受衝擊。

廣穎今年度首季表現持續受惠近年來所不斷堅持並徹底執行的「市場/通路調整」與「產品結構多元化」策略，輔以「品牌力」的不斷積累，獲利與毛利均大有斬獲。近年來，廣穎逐步降低新興市場銷售比重，將市場重心轉往美國、歐洲、日本等先進國家，現已占整體營收比重逾6成，深耕績效顯見。

此外，強攻通路、深化產品也是撐起營運績效不可或缺的功臣，廣穎這幾年積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，在始終以客戶需求為優先，並確保通路供貨穩定的佈局下，此三大領域均收明顯成長，推升第一季營運走高。且廣穎始終堅持本業，著重產品線多元均衡開展，因應消費者現今多元的儲存需求與應用不斷推出各式新品，產品不僅具競爭力，還因著重產品設計，近10年來，榮獲超過122個國內外設計獎項肯定，造就優異口碑。

面對未來，廣穎表示，除持續堅守轉型策略外，也將同步發展多樣化產品佈局、恪守產品品質與發揮產品設計的深厚實力，以自有品牌行銷全球。

(工商 )