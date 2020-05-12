微控制器（MCU）是電動車充電器的核心，能幫助將工業和家用電器轉變為智能物聯網裝置，還能控制醫療呼吸器。現在，英飛凌科技（Infineon）發起「Sustain our Planet」設計挑戰賽，希望能激盪出全新的方法，利用XMC微控制器和英飛凌其他產品，讓人們的生活變得更加便利、安全與環保。英飛凌攜手e絡盟（element 14）社群，向社群成員發起一項設計挑戰賽。

英飛凌微控制器行銷協理Ralf Koedel表示，幾周前，我們的XMC微控制器的銷量創下了1億個的里程碑。在這項與e絡盟社群合作的挑戰賽中，我們廣邀開發人員採用包括XMC在內的各項有助於地球永續發展的英飛凌元件，開發出具有啟發意義的全新設計。例如可用於監控海洋塑膠微粒的浮標和會收集垃圾的機器人。

e絡盟社群主管Dianne Kibbey表示，我們的目標是激發社群成員的創意。保障地球的未來，在當下正顯得前所未有地重要。而且很顯然地，我們需要各種方式來解決現有挑戰。如何為世代子孫保護地球，這一問題的答案將透過許多技術及元件的佈署而實現。這項設計挑戰賽將有望激發出這樣的設計，從而為全體人類的永續未來做出貢獻。

在第一個階段，英飛凌與e絡盟邀請社群成員根據定義清單中的英飛凌產品提出設計藍圖，同時，可視需要來添加其他感測器和致動器做為輔助。接下來，由英飛凌與e絡盟的專家組成的評審團，將從中選出20個最有潛力的想法。這些挑戰者將獲得贊助，得到用於打造其設計的產品套件。

參賽者需要在e絡盟社群上記錄自己的專案，以便在社群中分享自己的想法，啟發其他成員。參賽作品至少需張貼十篇部落格貼文，才有資格進入最後一輪的選拔。在貼文中加入照片、影片以及程式碼範例等各種媒體格式可在評選時獲得額外分數。所有專案需在8月10日前完成並記錄，最後由評審團選出優勝的設計。

(工商 )