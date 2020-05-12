美股道瓊指數收低，台股在前一日大漲之後，台指期12日開跌在10,902點，下跌80點。台股加權指數亦開跌在10,974.51點，跌幅小於台指期，惟萬一關卡得而復失。

隨著全球陸續重啟經濟，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）感染人數又跳高，引起市場隱憂，這壓抑道瓊工業平均指數走低，但科技與健康照護類股走揚，卻激勵那斯達克指數連續第6個交易日攀高。

道瓊工業平均指數5月11日下跌0.45％（109.33點）、收24,221.99點。

那斯達克指數上漲0.78％（71.02點）、收9,192.34點，創2月24日以來收盤新高，已連續第6個交易日走高。費城半導體指數下跌0.07％（1.29點）、收1,774.31點。

群益期貨副總經理范振鴻分析，由於國家隊力挺，台股加權指數在520之前，還有機會緩步墊高，不過，11日櫃買指數比加權指數弱，中小型股流動性較差，接近520前，可能有提前被調節的壓力，因此，預期加權指數會比櫃買指數強。短線多方繼續trade，但520前要逐漸保守。

(工商 )