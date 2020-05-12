美股道瓊昨晚收盤下跌109點，但標普500和納斯達克指數都是逆勢收高。肺炎疫情發展至今，在美國的狀況如確診病例及死亡人數其實在國際社會中相較嚴峻，但觀查歷史經驗，於全球主要股市中，美股也是少數在遭遇各式重大利空打擊後，每每收復失土，並持續創出新高紀錄的市場。回顧自1990年起至今年的30年間，美股以平均7.1%的年化報酬，明顯領先新興股市的4.4%、歐洲股市的3.8%與日股，為全球股市最為強勢者。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶謝佳伶分析，要成為強勢的市場，除了要在全球市場中佔有一定比重，更需要在帶動產業進步的尖端科技上具領導地位，並擁有流通性高、代表性強的貨幣支撐。在全球各國中，美國股市市值目前佔全球逾5成、在MSCI全球科技指數中佔比接近8成，並擁有在軟、硬體方面皆居全球領導地位的龍頭企業，加上美元貨幣占有全球儲備逾6成的比重，使得美國金融市場以及相關資產基本面穩固，在近期回彈動能上也多超越其他國家表現。

至於在布局美國資產的建議上，謝佳伶表示，除了表現強勢的美國成長股票之外，也建議加入擁有優於公債債息的美國高收益債，以及可在股債兩類資產間轉換的可轉債，以等量比例組成多重核心資產，如此便有望在市場信心恢復時以股票動能驅動資產向上，也可藉由債息與可轉債較股市緩跌等特性，減緩利空突襲時的震盪幅度，達到有效分散風險、多元參與成長的完整布局。

(時報資訊)