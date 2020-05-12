高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)受到歐美新冠肺炎疫情影響，4月合併營收3億元，年減1.78%，公司推出全新TH120/240 ARGB Sync主板連動版一體式水冷散熱器，目前已在台灣上市，希望能為第2季業績增添動能。
全球新冠肺炎疫情延燒，尤其是歐美地區自3月以後成為疫情重災區，封城封國至今尚未完全恢復正常，影響曜越出貨，曜越4月合併營收為3億元，年減1.78%，累計1到4月合併營收為12.73億元，年減4.82%。
儘管受到疫情影響，讓曜越謹慎看待第2季營收，但受惠於宅經濟電競相關產品出貨維持水準，且曜越調漲部分產品價格，曜越預估，第2季毛利及獲利可望維持水準。
曜越全新TH120/240 ARGB Sync主板連動版一體式水冷散熱器，光滑的銅製表面搭配色彩耀眼多變的ARGB風扇兼具美感及效能，水冷排採用加大散熱表面設計，高品質水冷幫浦提供優良的散熱效果，高風壓水冷排風扇帶給玩家1680萬色的絢麗LED導光圈，並支援華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)及映泰(2399)5V RGB主機板連動。
曜越TH120/240 ARGB Sync主板連動版一體式水冷散熱器，共有單顆風扇及雙顆風扇兩款提供消費者選擇，玩家也可透過ARGB控制器切換燈光模式及風扇速度，目前台灣市場已上市，可望為第2季業績挹注動能。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。