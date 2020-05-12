(翻攝自Dcard)

擁有136萬YouTube訂閱的人氣網紅滴妹，自創手搖飲品牌「再睡5分鐘」，開幕後大批粉絲朝聖，現場甚至提前6小時打烊。一名女大生也跟風買了一杯75元「棉被午茉綠」搭嫩仙草嘗鮮，大讚味道好、香氣足又有層次，但價格小貴「可能剛好去台北時才會買。」

女大生在Dcard發文，表示弟弟因為想看阿滴滴妹，一早10點多就去排隊，也如願看到滴妹本人。她也點了菜單上名字很可愛的「棉被系列(奶蓋=棉被)」來喝，「聽起來就軟綿綿的很可愛」，喝起來也不錯，整體給了4.5顆星的評價，但也不諱言飲料小貴，不會常買。

對此，網友們看到價目表後紛紛留言，「原味茶一杯40，真的貴」、「買一杯我還寧願去吃飯...」、「台北飲料什麼時後有這麼貴了，迷客夏大杯鮮奶茶也才55」、「好賺、成本低、不用特別技術的店」、「這價錢在學生族群應該吃不開」。

( 翻攝自Dcard)

(中時電子報)