在家DIY，也能料理美味！近期受新冠肺炎影響，「在家自煮」成為新風潮，來自貢寮區天然海域，吃海菜長大的新北市優良水產品「貢寮鮑」，業者自主管理取得產銷履歷或生產追溯認證，是安心在地的絕佳食材！想用「貢寮鮑」加菜又不知道怎麼煮嗎？簡易食譜大公開，吃健康吃原味。

珍珠鮑魚罐頭搭配蔬菜及沙拉醬就是一道美味的冷盤料理。（圖取自新北市漁業處官網）

貢寮鮑的料理方式簡單，將其以少許米酒、蔥、薑醃製，放入電鍋蒸熟後，搭配蔬菜(如小豆苗、美生菜、番茄或小黃瓜)，淋上柚子油醋醬，利用柚子的酸甜引出貢寮鮑的鮮味，簡單就做出了一道美味又健康的「柚香九孔鮑沙拉」。

來自貢寮區天然海域，吃海菜長大的「貢寮鮑」，安心美味有保障。（圖取自新北市漁業處官網）

貢寮鮑的烹調方式，除了蒸之外，用烤的也是既方便又美味的選擇，首先將鰹魚醬油、白糖以2：1的比例放入鍋中煮滾，加入少許麥芽糖、適量水及白醋燒至濃稠後，作為蜜汁備用。將九孔鮑刷上蜜汁放入180度烤箱烤3分鐘後再刷上一次蜜汁，放進溫度提升至220度烤箱烤上色就完成了「蜜汁烤九孔」，焦糖香氣加上九孔的鮮甜滋味，大人小孩都愛吃。

海鮮泡麵加上紅燒口味珍珠鮑魚罐頭，料理瞬間升級。（圖取自新北市漁業處官網）

除了生鮮的九孔，為了讓大家能更方便享用貢寮鮑這優質的食材，貢寮區漁會也推出許多加熱即食的貢寮鮑加工品，如九孔粥、珍珠鮑魚罐頭與各式調理包(上湯九孔鮑、紅蔬悶九孔鮑、紅燒九孔鮑)，可以輕鬆將平凡的餐點瞬間豪華升級。

九孔粥以高湯、貢寮鮑與白米共煮製作而成，稍微加熱再撒點蔥花及胡椒，鮮甜米粥配上脆彈可口的貢寮鮑，清爽又暖胃。珍珠鮑魚罐頭打開擺盤搭配蔬菜及沙拉醬就是一道美味的冷盤料理；海鮮泡麵煮熟後，加點蔬菜及紅燒口味的珍珠鮑魚，就可以變身為高級海鮮拉麵！

(中時電子報)