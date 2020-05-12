台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員吳祥豪與黃天佑，日前晚間19時許擔服巡邏勤務，行經惠文路與大業路口時，發現一輛自小客車在路中靜止不動，當時往來車輛川流不息導致交通壅塞，員警以為車輛拋錨立即趨前關心。

警方指出，當員警上前詢問自小客車駕駛人，是否需要協助將車輛推至路旁，經了解後才得知原來該駕駛人行經該路段停等紅燈時，突然一隻幼貓衝到路中鑽入渠車底下，駕駛人不知該如何是好，深怕一行駛車輛不慎輾壓幼貓，於是開啟車輛故障燈停置路中央。

警方表示，因幼貓受到驚嚇躲入車底不願離去，所幸巡邏車經過發現異狀，警員立即一員協助指揮交通；另一員趴在馬路上聲聲呼喚「貓咪來~來來來~」終於與駕駛人合力引出幼貓，員警並將受傷之幼貓送往大墩二街附近的動物醫院治療，後續轉介臺中市動物之家安置。駕駛人再三感謝暖警的即時協助，才能讓受傷的幼貓受到妥善的治療與照顧。

大墩派出所長葉信良呼籲，「生命不分貴賤，尊重生命、保護動物的價值是不能被衡量的，同仁能迅速作出判斷排除狀況，積極為民服務的行為，值得肯定。」

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(中時 )