一名年輕辣妹和男友分手後心情不佳，在交友軟體上認識一名男子，2人在網路上交談甚歡，男方熱情邀約辣妹與友人一起到酒吧小酌聊天，未料卻趁著辣妹酒醉上廁所時，強行將辣妹抱進廁所性侵得逞，友人在現場驚覺2人消失許久前往廁所尋人，卻看到男子已經完事走出逃逸，但女方卻在內哭泣，辣妹事後不甘受辱，對渣男提出性侵告訴。

據了解，辣妹日前才和男友分手，心情不佳，透過交友軟體認識了林姓男子，經常對男方抒發心情，慢慢的2人交談甚歡，南方就主動邀約辣妹外出喝酒，辣妹也帶著友人共同前往。

事發當晚辣妹喝了不少已有醉意想要上廁所，男子假裝好意陪同前往，未料卻將辣妹強行抱入廁所內進行性侵，雖然辣妹不斷反抗，仍遭男方性侵得逞。由於女方友人見2人許久未回座位於是前往廁所查看，這時卻看見男方迅速離去，只留下在廁所內哭泣的辣妹。

辣妹事後立即在友人陪同下前往醫院驗傷，並到警局報案提告，台北地檢署偵查將男方依照強制性交罪嫌起訴。

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(中時電子報)