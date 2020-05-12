妥善運用防疫物資 廉政署加強「罩」顧 09:342020/05/12 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園療養院防疫物資發送有一定申領程序。(桃園療養院提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法務部廉政署為妥善監督各公務機關運用防疫物資，呼籲各公家機關謹慎使用口罩、防護衣、酒精、手套等，桃園療養院政風室提醒，防疫物資必須做到提醒、管理、檢核3步驟，才能在防疫中充分運用珍貴的醫療資源。 以桃園療養院為例，每次發放防疫物資前，必須先登入領用系統，固定於每周五下午2點領取，再由各主管每日按數量發放。酒精則因有易燃性，統一由藥劑科管理，需要使用的單位憑單據領取。 (中時 ) #新冠肺炎 #法務部廉政署 #防疫 #公家機關 #口罩 #防護衣 #政風室 #手套 #酒精 #物資 也許您會感興趣 推薦閱讀 酒精消毒引發爆炸 陸男險失明 04:102020/05/08 生活新聞 劣質仿冒口罩牟暴利 黃嫌送辦 04:102020/05/08 地方新聞 人妻自授領口罩 只要「報暗號」秒取限定款 18:462020/05/08 生活 醫師建議 運動不宜戴口罩 00:482020/05/09 台北基宜花 男佯口罩工廠老闆 詐台商逾800萬 04:102020/05/09 社會新聞 心酸！重機孝子載母遇死劫 母親飛出搶救不治 23:392020/05/09 社會 戴口罩運動有風險 04:102020/05/10 時論廣場 中醫大新竹附醫團隊救回疑似新冠肺炎患者 家屬寫卡片致謝 10:562020/05/11 生活 《產業》新墊企業NPI 扮演防護衣國家隊推手 12:332020/05/11 財經 台灣防疫小時了了？ 04:102020/05/12 時論廣場 生活熱門新聞 中原校方逼道歉 招名威超強背景意外曝光 - 生活 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 葉匡時出手一個動作 沈玉琳：你脫離苦海了 - 生活 上課影片曝光 統神爆氣重批招名威不要臉：滾出中原大學 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。