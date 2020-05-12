法務部廉政署為妥善監督各公務機關運用防疫物資，呼籲各公家機關謹慎使用口罩、防護衣、酒精、手套等，桃園療養院政風室提醒，防疫物資必須做到提醒、管理、檢核3步驟，才能在防疫中充分運用珍貴的醫療資源。

以桃園療養院為例，每次發放防疫物資前，必須先登入領用系統，固定於每周五下午2點領取，再由各主管每日按數量發放。酒精則因有易燃性，統一由藥劑科管理，需要使用的單位憑單據領取。

(中時 )