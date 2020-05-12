逼逼注意！新十大宵夜殺手來了

無論是悠閒的時光或是忙碌的空檔，來碗熱呼呼、香噴噴的泡麵絕對是許多吃貨饕客的最愛！各國泡麵百百款，身在幸福時代的我們無論上網或到專賣店都能輕鬆買到超多口味，簡單泡開或是加蛋加菜烹煮，都是人生一大暖胃享受。

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，絕對不能錯過的外國美味泡麵，讓你就算宅在家也可以吃到超棒美食～究竟是哪個品牌最值得一吃、必須兩吃、瘋狂三吃呢？趕快跟著小編手刀搶起來啊！

No.1 韓國三養 火辣雞肉風味鐵板炒麵（辣雞麵）

還記得在剛推出不久時有許多YouTuber爭相挑戰吃這款辣到噴火的辣雞麵嗎？第一口入口時還不會感受到太辣，甚至有點小甜味，但過沒多久後辣味隨之撲鼻而來，讓人不禁一口接一口，享受辣度超過癮！

貼心提醒沒有嘗試過的朋友們建議從經典原味開始下手，這款適合平常吃中辣程度的人。還被辣得不過癮的朋友們也可以再勇敢挑戰兩倍辣或其他近十種口味，但不能吃辣的朋友千萬不要勉強啊～

No.2 韓國農心 辛拉麵

有「國民泡麵」之稱的辛拉麵已是近幾年蔚為風潮的必吃經典泡麵，韓味入手就必先嚐嚐這一味，Q彈麵條配上微辣不辣的湯頭，深受台灣人喜愛，尤其是再加上濃濃的起司片，或者是以牛奶代替作為湯頭也是另一種風味。還有網友推薦加蛋打散也可以讓湯頭有著完全不同的風味，吃膩了原本的湯頭？試試這些不同吃法吧！

No.3 印尼營多麵

第三名則是跳脫韓國的印尼泡麵-營多麵，簡直超好吃、超受歡迎！來自印尼最大的食品公司品牌，以印尼炒麵為主打，麵體本身比其他泡麵都還粗一點，吃起來卻是香嫩Q彈又有飽足感，甜鹹交織的滋味，調味做得恰恰好，很容易讓人不小心就火速完食，尤其麵體煮過會更有彈性，比泡的更好吃喔！

另外也還有蒜香口味，滿滿的蒜粉味只能說蒜迷們更是千萬不能錯過！單吃乾麵好無趣？營多麵也有湯麵種類可以選擇。

營多麵強調使用天然辛香料、獨立醬包可隨個人喜好調整，更重要的是CP值超高，月底快到又想吃美食的朋友們，還不立馬下單！

No.4 馬來西亞 MAMEE

來自馬來西亞的MAMEE CHEF 金廚泡麵，讓你在家也能輕鬆享受到東南亞風味，南洋咖哩、咖哩叻沙都是經典口味，喜歡椰漿味的朋友們這兩款絕對能獲得你們的大心，還有網友提出醬料包與調味包要在煮得差不多時加入，調味會變得不同喔，雖然整體口味偏重，但還是挺爽口的，推薦大家嘗鮮～

No.5 日本日清 出前一丁

你是不是也認為出前一丁指的就是香港公仔麵呢？其實是日本日清出產的唷！因很早期就進入香港市場了，經常有許多人將他們搞混。但不管來自哪個國家，美味依舊不敗，逾10種的口味任你挑選，其中「黑蒜油豬骨湯味」更是網友們大力推薦，湯底就像混合著新鮮大蒜和煎培過的大蒜，讓你好像就在喝來自日本大廚熬煮的大骨湯一樣，令人一口開胃。

No.6 韓國不倒翁 金螃蟹海鮮風味拉麵

不管在韓國或是台灣都是Costco的熱銷產品，寬口的麵條加上特製且喝得到鮮甜的海鮮湯頭，讓你一口喝下彷彿就吃到出於餐廳裡的美味湯麵，嫌泡麵只有湯太無趣？高級海鮮麵在這！這款泡麵還添加了乾燥蟹肉與墨魚，乾燥菜量多到讓人驚艷，還沒嚐過最正宗的韓國香辣海鮮風味拉麵？你一定要入手這款網友們經典大推的泡麵。

No.7 泰國MAMA媽媽麵

在泰國市佔率超過50%的MAMA媽媽麵是觀光客們人手必備的伴手禮之一！小小一包卻能帶給你滿滿的泰國味，其中綠咖哩口味也被網友們眾所推薦，沒有濃濃的奶味，但卻可以有道地的綠咖哩味，香辣口感不輸外面餐廳的調味，在台灣一包更有可能在10塊錢以下買到！（但份量真的相較少，只能當作解解饞的小點心啦）

No.8 韓國農心 浣熊香辣海鮮炒烏龍麵

韓國的辛拉麵已經吃到膩了嗎？那麼來試試看這款乾的海鮮炒烏龍麵吧！跟不倒翁拉麵有著異曲同工之妙的就是也有滿滿菜包，從海菜、蘿蔔、到小魚板，讓你視覺味覺雙重享受，吃得好療癒，麵體滑順古溜還比較粗，香辣口感越吃越順口。但貼心小提醒這款烏龍麵需要用煮的才煮得開，泡的可能比較沒有那麼容易熟唷！

No.9 日本日清 合味道

日本熱門杯麵合味道也是許多觀光客會囤貨的食物！這款配菜與調味粉並沒有像其他泡麵一樣另外包裝，而是直接和麵體放在一起，一撕開即可沖泡超方便！人氣的海鮮口味也有滿滿乾料，小小顆的雞蛋、蔥花和墨魚，都是少見的泡麵料，日本人創意真的沒有極限，但這也是讓人越吃越上癮的原因之一，小小一碗即能有大大滿足啊！

No.10 安城湯麵

韓國大眾牌-安城湯麵不像辛拉麵的辣味那麼濃烈，淡淡辣味讓不太敢吃辣的朋友們也都勇於嘗試，獨特香料味順口不死鹹，麵條煮再久也不軟爛，而且還帶有Q勁讓你一口一口的意猶未盡，那湯頭真的讓網友們都讚不絕口，甚至還有人發揮創意將它做成茶泡飯。誰說泡麵只能當一餐，聰明的你快學起來吧！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月07日至2020年05月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『熱門外國泡麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時電子報)