農委會與台灣區花卉輸出業同業公會、中華航空公司、華儲公司、桃勤公司等單位，12日清晨5時40分在華儲作業區舉行首批輸日花卉啟運首航活動。（陳麒全攝）

農委會主委陳吉仲也特別在清晨到桃園機場華儲公司出席包艙首航，感謝各界協助振興台灣花卉產業。（陳麒全攝）

農委會主委陳吉仲也特別在清晨到桃園機場華儲公司出席包艙首航，感謝各界協助振興台灣花卉產業。（陳麒全攝）

台灣首批20噸蝴蝶蘭、文心蘭等花卉，突破疫情形響，12日清晨分裝9個空運貨盤，由華航全貨機運送直飛日本外銷，持續拓展海外市場，確保花農的收益。（陳麒全攝）

台灣首批20噸蝴蝶蘭、文心蘭等花卉，突破疫情形響，12日清晨分裝9個空運貨盤，由華航全貨機運送直飛日本外銷，持續拓展海外市場，確保花農的收益。（陳麒全攝）

台灣首批20噸蝴蝶蘭、文心蘭等花卉，突破疫情形響，12日清晨分裝9個空運貨盤，由華航全貨機運送直飛日本外銷，持續拓展海外市場，確保花農的收益。（陳麒全攝）

台灣首批20噸蝴蝶蘭、文心蘭等花卉，突破疫情形響，12日清晨分裝9個空運貨盤，由華航全貨機運送直飛日本外銷，持續拓展海外市場，確保花農的收益。（陳麒全攝）

台灣首批20噸蝴蝶蘭、文心蘭等花卉，突破疫情形響，12日清晨分裝9個空運貨盤，由華航全貨機運送直飛日本外銷，持續拓展海外市場，確保花農的收益。農委會主委陳吉仲也特別在清晨到桃園機場華儲公司出席包艙首航，感謝各界協助振興台灣花卉產業。

農委會與台灣區花卉輸出業同業公會、中華航空公司、華儲公司、桃勤公司等單位，12日清晨5時40分在華儲作業區舉行首批輸日花卉啟運首航活動，由農委會主委陳吉仲、台灣區花卉輸出業同業公會理事長林欽勝、中華航空公司董事長謝世謙、華儲公司董事長王正明等人出席，陳吉仲特別獻花給相關產業代表，感謝各界的努力。

農委會表示，花卉是台灣重要外銷的農產品之一，隨著全球新冠肺炎疫情蔓延影響，導致國際空運能量縮減，空運成本倍增，加上各國花卉消費市場萎縮，品質優良、品種多元的台灣花卉運不出去，嚴重衝擊台灣花卉產業，花農的收益銳減。

在農委會輔導與華航協議之下，華航同意以「協議包艙」的模式（類包機模式），配合花農出貨時程，華航每周提供固定航班及艙位，把台灣優質的花卉與種苗，包括蝴蝶蘭、文心蘭等運往日本市場銷售，提升台灣花農的收益。

陳吉仲表示，除了要把蝴蝶蘭等台灣花卉運出去以外，緊接著台灣的芒果、玉荷包荔枝等優質水果的產期將屆，也會循花卉運送的模式，向華航爭取「協議包艙」的模式運往日本、美國等國家，讓更多農民受惠，穩定農民的收益。

(中時 )