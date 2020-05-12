中原大學副教授招名威出面指控校方要求老師在課堂上道歉，原因來自他在上課時提到「武漢肺炎」以及「我是中華民國教授」等字眼，引起陸生不滿。對此，民進黨桃園市議員王浩宇調查整件事來龍去脈後，痛批「教授帶頭集體霸凌」。更感嘆，台灣只要扯到國家議題，風向真是特別好帶！

王浩宇今在臉書表示，他看完該陸生的檢舉信全文，裡面隻字未提未提「中華民國」。這件事情流程簡單來說分5點：

1陸生寫檢舉信，檢舉內容根本無關「中華民國台灣」，而是陸生認為招名威授課時有歧視言論，而且歧視對象不只包含陸生，還有黑人、中南美洲的人。

2校方要求招名威道歉。招名威在課上道歉時，搬出自己是「中華民國台灣」教授，說如果造成某位同學不開心他道歉，但自己沒有歧視。效果是現場台灣學生笑成一片（整堂課只有一名陸生，用視訊上課）。

3中原大學校方認為，招名威課堂上的發言根本不是真的想道歉，口出「中華民國台灣」也是故意要挑釁陸生。

4招名威就抓著這點開記者會，說中原大學禁止他講「中華民國」、逼他為「中華民國」四個字向陸生道歉。用國族的政治正確來袒護自己最初的歧視爭議言論。

5教育部長發聲明，說支持教授在任何地方說「我是中華民國的教授」。

王浩宇直言，從已曝光的內容來看，招名威課堂上的很多言論，簡直是莫名其妙。他可以接受教授指控對岸檢測造假，甚至他也可以接受學者質疑死亡人數高於官方公佈的數據。但是，整堂課只有一個視訊上課的陸生，教授對著鏡頭說：「對，就是在講你」，到底是什麼居心？

王浩宇認為，就算中國大陸真的有檢測造假、真有隱匿死亡人數，這也不是陸生的責任吧。

王浩宇痛批，這根本不是教學，而是教授帶頭集體霸凌。一個這麼簡單的事情，居然都可以上綱上線到國家保衛戰，議題只要一碰到中國大陸，風向真的就特別好帶。

(中時電子報)