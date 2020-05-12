雖然美國部分疫情已減緩正準備開工，但仍為重災區之一加州仍未解除限制。對此，美國最大的電動汽車特斯拉執行長馬斯克不惜槓上加州政府，11日在推特上表示，即使違反規定，特斯拉仍準備復工，並強調「如果有人會被逮捕，那就逮捕我好了」。

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州為了防止病毒擴散，數周前已封城令，但也不可避免對當地各行各業造成衝擊。對此，馬斯克（Elon Musk）在推特上開出第一槍，在推特上表示「我將待在工廠內，與生產線的每一位同在，如果有人會被抓，那我將是唯一的那位」。

報導指出，馬斯克對於當地政府將非必要行業列入封城限制之內，認為這根本是過度且毫無憲法根據。就在9日，特斯拉已向聯邦法院對州政府提出告訴，馬斯克同時也放話聲稱「公司不惜移出加州」。

馬斯克也獲得川普政府部分官員的支持。財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）11日在美媒《CNBC》上表示，加州政府應該要更努力重啟當地經濟，「他（馬斯克）是加州最重要的雇主與製造商，加州政府應該將他的需求視為優先考量，盡力解決公衛問題後，讓他得以盡快重新開張；要不然，他將發現到自己備受威脅，恐將生產線移至別州」。

對此，特斯拉所在的阿拉米達市公共衛生部表示，「我們持續向多方同意的安全重啟經濟計畫邁進，並準備加強員工健康檢測流程，以及在安全條款上，了解前線人員的關切並給予回饋，這些步驟先前也是特斯拉所同意的」。

(中時電子報)