記憶體模組廠廣穎(4973)第一季交出亮麗之財報，受惠近年來所致力的「市場/通路調整」與「產品結構多元化」策略，毛利率創三年以來高點，獲利年增逾5倍，每股純益0.95元，改寫近五季新高紀錄。

廣穎電通2020年第一季營收10.5億元，年增17.5%；毛利率18.97%，年增近4.2個百分點，與上季相比增加約3.2個百分點，並寫下三年新高；營業毛利1.99億元，相較去年同期與上季皆呈雙位數成長，分別增長50.4%與17.4%，也是四年以來新高。稅後淨利6048萬元，年增率511.18%，季增率387.1%；EPS 0.95元，創下近五季新高。

廣穎今年4月營收2.32億元，較去年同期減少29.5%，月減31.2%。公司表示，全球各國為有效抑制疫情擴散，大多實行鎖國、封城、及禁足等封鎖措施，多數經濟活動近乎停擺，加上適逢清明連假，工作天數減少，致4月營收受衝擊。

廣穎今年首季持續受惠近年不斷執行的「市場/通路調整」與「產品結構多元化」策略，輔以「品牌力」的積累，獲利與毛利均大有斬獲。近年來，逐步降低新興市場銷售比重，將市場重心轉往美國、歐洲、日本等先進國家，現已占整體營收比重逾6成，績效顯著。

此外，強攻通路、深化產品也是帶動營運績效的功臣，這幾年積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，此三大領域均收明顯成長，推升第一季營運走高。

(時報資訊)