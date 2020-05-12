華盛頓國民強打譚姆斯（Eric Thames）曾在韓國職棒打滾3年，因此當《ESPN》開始轉播韓國職棒賽事後，譚姆斯便成為話題人物。近日接受訪問時，他提到，當時在韓國打球時母親打算來探訪，結果一聽要去韓國卻愣住了。

譚姆斯2014至2016年效力NC恐龍隊，當時母親聽到寶貝兒子要到韓國打球時十分驚慌，在她的印象裡，曾是軍人的外公常常分享有關韓戰的事情，因此讓她有種錯覺，以為韓國就是在指北韓，連到韓國旅遊都會很害怕。

譚姆斯看到媽媽的反應，於是向她說：「媽媽，這裡不是北韓，你會愛上這裡的，這裡就好像紐約一樣。」最後譚姆斯的母親到南韓也非常適應，不僅前往球場看兒子比賽，還在觀眾席隨著啦啦隊開始跳舞，譚姆斯得知後也相當放心。

譚姆斯2016年球季結束離開韓國職棒，接受密爾瓦基釀酒人3年1600萬美金的合約，3年下來轟出72發全壘打，堪稱近年來旅韓成功回鍋大聯盟最經典案例，2019年球季末，他接受國民1年400萬的合約，將在縮減的賽季中為衛冕軍效力。

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(中時電子報)