平鎮文化公園地下停車場坍塌釀1死，議員詹江村11日抨擊工程才得卓越建設獎，豈料竟是豆腐渣，交通局初判事故主因為「結構計算疏失」，載重不足釀禍。市長鄭文燦表示，事故鑑定報告預計周三出爐，無梁工法建案和該建築師經手的案子也會一併檢討。

詹江村抨擊，平鎮文化公園地下停車場獲國家卓越建設獎，也通過了桃園市公共工程金品獎的初審，孰料沒地震沒颱風就發生坍塌出人命，怒斥根本就是「錢沾」計畫，更批鄭文燦事故後沒到現場，習慣讓底下的人負責！

「所有市政我要負全責，沒有一條規定要市長到現場！」鄭文燦說，案發後立即指示交通局，接受由桃園市建築師工會、結構技師公會和土木技師公會組成的第三方專業單位鑑定，絕無任何隱匿，周三交通局會報告事故發生原因、鑑定結果和後續得修復計畫。

交通局長劉慶豐指出，初判是因未計算周邊樓板壓力，4腳剩1腳承擔，加上覆土未取最大值，3.8公尺只用2公尺高的土方計算，導致承載力只剩下1/6而坍塌，強調是空間考量因地制宜採取無梁柱設計，北台灣案例不少，坦言因非特殊結構、高樓層或深開挖，結構圖未外審，經驗教訓會全面執行外審制讓公共建設更安全。

鄭文燦也指示針對該建築師設計的八德1號社宅和幼獅消防分隊進行全面檢討，另外全市採無梁工法的建案還有流行音樂露天劇場和永安海螺文化體驗園區，2工程均非純無梁，有柱帽冠增加承載力，且設計過程已經過台大結構外審，仍將邀第三方複審，確保公安無虞。

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(中時電子報)