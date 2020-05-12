蔡英文總統已宣布，520新任期開始，仍由蘇貞昌任行政院長，立法院昨朝野協商達共識，邀請蘇貞昌於5月29日至立院報告施政方針，台灣民眾黨立委賴香伶也提請立法院長游錫堃盡速召開協商，討論成立修憲委員會相關事宜。

立法院長游錫堃昨日下午於立院針對「中央政府附屬單位預算案」召開朝野協商。各黨團同意將於29日邀請蘇貞昌做施政方針報告，待報告結束後，由民進黨推派6人、國民黨推派5人、民眾黨推派2人、時代力量推派2人，輪流交叉進行質詢，每人發言15分鐘，未參加黨團委員得優先發言。

民眾黨發言人楊寶楨昨表示，既然民進黨立委蔡易餘日前提出《兩岸人民關係條例》修法，希望執政黨不要打假球，請將從憲法以降的所有法條，涉及「國家統一」字眼，全部修改，也請盡速召開修憲委員會協商討論，蔡英文總統應該在520就職時也請清楚表態。

楊寶楨指出，如果執政黨真的要達成目標，那就請把《入出國及移民法施行細則》、《在臺公司大陸地區股東股權行使條例》等等，所有涉及到「國家統一」的法條一併修改。

另一方面，傳出民進黨內有人主張，副閣揆應由有財經背景的人接任，顧立雄呼聲頗高。藍委賴士葆昨在財政委員會，劈頭直接問顧的下一步：「520後會看到你嗎？行政院長蘇貞昌打電話給你了嗎？」

顧立雄表示，這由總統和閣揆決定，目前還未接到（留任）電話，也沒有什麼特別的心情，但若有機會，有想「回到民間」。這番回答是否代表不願續任，引發金融圈關注。

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(中時電子報)