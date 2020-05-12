行政院推出紓困方案，但因程序繁瑣，不僅基層民眾搞不懂，第一線受理申辦的公務單位也面臨沉重壓力。國民黨昨開記者會質疑紓困標準不公，還讓公務人員過勞。新北市議員江怡臻指出，已經有公所基層臨時人員因為壓力太大，喊著要離職。

江怡臻指出，中央所開出的紓困條件，其實區公所在比對資料上也遇到很多困難，區公所的人員不僅要消化大量申請案，還要應對第一線申辦民眾的權利，許多月薪才兩萬多塊的臨時人員還得加班，聽說有人受不了想要離職了。

國民黨文傳會主委王育敏說，行政院稱紓困方案可以幫助到18萬民眾，但現審查通過不到1000件，執行率不到1％，緩如牛步，急需幫助的民眾還要等多久？中央自己說要審核，地方送上去之後，又說地方能審則審，讓地方政府無所適從。王育敏批評現在的紓困亂象根本是在刁難艱苦人，大熱天要去排隊，實際能領到的人也不多，這不是擾民什麼是擾民？基層公務員也是累翻，行政院院長蘇貞昌根本是「將帥無能，累死三軍」，政府有責任要解決亂象。

王育敏認為，紓困方案受益人數過低，目前預估60萬勞工受益、而擴大現金補助則估計有154萬民眾領到1萬元補助，但我國勞工人數達1151萬人以上，仍有近9成勞工無法獲得紓困補助，因此呼籲行政院應進一步擴大紓困補助範圍，讓更多國人能夠獲益。

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(中時電子報)