周揚青日前認了情斷羅志祥，祭出「毀滅式分手」，踢爆男方慣性劈腿甚至偷吃旗下女星愷樂，而兩人雙雙道歉，等同認了周揚青所言為真，這波「揚豬風波」也牽連羅志祥一手栽培的男團「C.T.O」，傳出因老闆的情事將解散，直到昨天，官方才終於做出回應。

C.T.O一度遭老闆感情事波及傳解散。(中時資料照片)

羅志祥旗下男團「C.T.O」目前正在大陸參加選秀節目《少年之名2020》，然因「揚豬風波」跟著受創，甚至傳出可能解散，而疑雲延燒多日，昨(5/12)C.T.O官方臉書貼出公告，寫下：「C.T.O隊長猜拳，因節目封閉錄制的特殊原因，將暫停一段時間，在此期間的C.T.O隊長，由王梓寧繼續代理，直至節目錄制結束，拼盡全力！奔向未來！大家ㄧ起為C.T.O打氣加油吧！」，證明團體繼續運作，而目前翁宇慶、詹仕偉、薛恩、李振緯、王梓寧與楊梓鑫，6名成員還待在對岸配合錄製該檔節目。

事實上，周揚青承認與羅志祥9年情斷後，不僅貼出決裂分手信，也取消關注小豬的社群網站，然她至今微博仍關注C.T.O及其6名成員，沒切割小豬的子弟兵，此舉被外界認為坦言分手痛苦的周揚青，還留有一絲絲的愛與關心。

(中時電子報)