4月25日深夜，台北市文山區6棟民宅發生大火，由於住戶多為獨居長者，無力清理祝融肆虐後的家園，當地里長向台北地檢署申請社會勞動協助，北檢日前召集6位社會勞動人，協助居民清理殘破家園，令當地民眾感謝不己。

4月25日深夜，北市文山區樟腳里的6棟民宅發生大火，警消獲報即時趕到，迅速撲滅火勢，但6棟民宅卻已遭祝融重創。

由於居民大多為年長或獨居者，面對僅剩殘骸的家園，無家可歸，欲哭無淚，正值肺炎疫情嚴峻期間，居民無力整理祝融肆虐後的殘破家園。

當地樟腳里里長高林玉嬌為解決居民問題，向北檢申請社會勞動協助，台北地檢署特別召集6位社會勞動人，從4月30日開始至5月5日止，由里長帶領社區志工及6名社會勞動人，著手清理房屋殘骸、燒毀的家具以及地面清掃等勞務工作，短時間內就迅速恢復家園。

北檢表示，易服社會勞動制度推行多年，讓犯輕罪者毋需入監，用自身專長或勞力付出服務並回饋社區，也抵銷自身過錯，顯示社會勞動制度的正面價值與意義。

(中時 )