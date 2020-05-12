中原大學老師招名威上課時，拿毒奶粉、新冠肺炎開對岸玩笑，還挑釁說「就是在說你們」，遭痛批歧視。對此，國立聯合大學的學生也分享班上陸生被針對的經驗，認為教育本身不應該牽扯政治。

中原大學老師招名威上課內容引發爭議。（圖／翻攝自招名威臉書）

中原大學老師招名威上課內容引發爭議，對此，一名聯合大學女大生在《Dcard》PO文表示，班上也有一位陸生，因公民課跟歷史課是必修課，原本對那位陸生來說，了解新東西其實也沒什麼，但公民老師總喜歡在課堂上針對那位陸生，特別對他講一些難聽的話，「我印象中很羞辱……而且每堂課必點」。

該女大生坦言，「聽在我們這些同學耳裡其實也不舒服、打抱不平」，雖然台灣有言論自由，但人與人之間的尊重是要有的，如果教育不應該受到政治影響，那教育本身就不應該有政治在裡面。

其他人看了表示，「台灣的教育真的有很多問題欸，從高中到大學都有遇到政治立場鮮明的老師」、「很高興還有像你這樣不會人云亦云，有獨立思考能力的人」、「我覺得陸生反而比我們更認真上課，而且對老師的態度都比我們對老師還好」，但也有人不認為那些陸生想來台灣唸書，建議不要真心當朋友，免得被利用。

(中時電子報)