江男遭青竹絲咬傷又遇上救護車破胎，所幸警方及時救援。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東縣成功鎮有位江姓民眾9日不慎遭毒蛇青竹絲咬傷，急忙打電話到消防隊求援，江民搭上救護車前往醫院救治，未料禍不單行，救護車竟在半路爆胎，駕駛與護理師焦急查看車況，所幸台東縣警察局成功分局都歷派出所所長江家銘行經，了解狀況後立即載送傷者在30分鐘內疾駛40公里的路程趕抵醫院，在黃金救援時間內讓江男得到救治。

江家銘9日晚間9時許執行交通事故防制勤務時，於台11線125公里處見到1輛部立台東醫院成功分院的救護車停靠路邊，駕駛與護理師正在焦急查看車況。

見情況有異江家銘立即停車上前關心，護理師表示救護車正在載送成功鎮1位遭青竹絲咬傷江姓民眾，卻在半路上疑因壓到路面碎石而爆胎，因換胎恐耗費不少寶貴時間，希望警察可以先協助將該位患者送醫。

江家銘見事態緊急，讓該位患者與護理師攜緊急醫材搭乘巡邏車後座，並開啟警示燈與警鳴器請沿線車輛禮讓，在30分鐘內疾駛40公里的路程趕抵台東醫院急診室。病患經醫師施用抗蛇毒血清治療後病情穩定無生命危險，醫院與家屬十分感謝所長的緊急載送，讓患者得以在黃金時間內得到救治。

(中時 )