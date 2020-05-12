LED封裝龍頭億光（2393）公告，處分晶電（2448）股票約1萬張，每股均價為37.07元，而經過這一波處分之後，億光已清空晶電股票，持股一張不剩。

億光處分晶電股票超過3億元，依據主管機關規定必須公告處分狀況，根據億光的公告，公司在今年4月17～5月11日，處分晶電股票約1萬張，平均處分價格為37.07元，交易金額達3.71億元。

億光表示，本次交易依取得成本計算，已實現損失3.52億元，截至處分日已列入當年度未分配盈餘，故不影響當期損益。

值得注意的是，經過這一波處分，億光已經清空晶電持股。億光早期是晶電的大股東暨董事，如今分道揚鑣，雙方未來成為單純的採購關係，晶電在LED產業中扮演扮演獨立晶片廠角色。

億光董事長葉寅夫在2014年就辭去晶電法人董事，此後，億光因不具董事身分，處分晶電股票就不須申報轉讓，億光未來在LED晶片採購上將更具彈性。

晶電股價挾著Mini LED題材，股價噴出大漲，目前已站穩40元整數大關，不過億光趁著這一波大漲清空晶電持股，也令市場好奇億光對晶電的後市看法。

(工商 )