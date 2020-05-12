台南一中數理資優班成俊宏(右三)一舉考上清華資工、交大資工、成大資工等3所頂大熱門科系。(台南一中提供／曹婷婷台南傳真)

109學年度大學繁星推薦與個人申請陸續放榜，台南一中數理資優班、來自偏鄉後壁國中的清寒學生成俊宏，雖然自小父母離異、家境貧困，但刻苦求學，一舉考上清華資工、交大資工、成大資工等3所頂大熱門科系，堪稱不可能任務，讓後壁國中老師、親人都雀躍不已，他將選讀交大資工，繼續在自己最有興趣的資訊領域發光發熱。

台南一中校長廖財固及家長會長、導師、後壁國中校長、導師連袂前往俊宏家貼紅榜。廖財固說，俊宏出身後壁偏鄉弱勢家庭，國中就嶄露數學天份，並得到校內教學團隊全力投入照顧，以及地方名人黃崑虎國策顧問悉心栽培，讓天資聰穎的他在國中會考拿到5A＋＋優異成績，一舉考入南一中數理資優班。

俊宏3年來得到校友「鄭憲宗獎助學金」等校內外各項資源的協助，並免費提供3年宿舍與生活費，讓他無後顧之憂完成高中3年學業，讓出身偏鄉的俊宏在競爭激烈的南一中，不僅沒有迷失方向，更在資訊競賽、數理科學方面表現傑出，一舉高中清華、交大、成大3所國立大學資訊工程系，消息一出，全校親師生都為俊宏高興，終於揚眉吐氣、光耀門楣。

(中時 )