不畏地方政府不得開工的命令，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布，特斯拉在加州的唯一一座美國的汽車工廠周一恢復生產，並放話如果有任何人必須因此被逮捕，就逮捕他。

周一特斯拉收跌0.99%，為811.29美元，盤後微升0.05%，報811.70美元。

馬斯克上周末才就廠區關閉一事揚言搬離加州，並考慮遷往德州與內華達州。

在周一發布的電郵中，特斯拉提到上周四加州州長允許製造業復工的命令，並表示截至周日，之前休假的員工已經各就各位。

馬斯克在推特上發文表示，加州廠將於周一復工，他將與組裝線員工站在一起，「如果任何人要被逮捕，我要求那只會是我」。 特斯拉加州費利蒙（Fremont）工廠所處的阿拉米達郡（Alameda County）衛生官員在周一晚間表示，他們得知特斯拉已經以超過封城期間允許的最低基本運作規模開工，並已通知該公司不得在未獲該郡同意下營運。主管機關預期特斯拉將在周一晚些時候提交計畫，並希望特斯拉同樣遵守規定，而無需進一步的執法措施。

這份聲明未具體說明強行復工的後果，並表示政府不會進一步發表評論。阿拉米達郡上周重申封城令將維持到5月底，特斯拉工廠並不符合復工條件。根據該郡的封鎖命令，違反者將被處以罰金、徒刑或兩者並行。

美國財政部長穆努欽周一表示，加州如果想留住特斯拉，就應該盡所能協助特斯拉重啟在美國的唯一一座汽車工廠。

(時報資訊)