智伸科技第一季大陸廠配合當地政府防疫措施而延後開工，影響部分訂單出貨時程，營收及獲利雙雙下降，EPS從去年同期2.0元腰斬至0.88元。智伸科雖以換股併購旭伸，囿於歐美汽車業普遍停工，訂單延後出貨，4月合併營收年減25.68％，智伸科認為，主要客戶5月中下旬陸續開工，對上半年營運仍審慎樂觀。

智伸科第一季EPS及4月合併營收表現不如預期，今(12)日股價下跌4.0元而以141.0元開出，目前股價下跌。

智伸科首季合併營收9.82億元，年減11.81％，產能未達規模經濟，影響整體毛利率與獲利表現，毛利率從去年同期27.80％降至23.02％，營業利益1.02億元，稅前淨利從去年2.25億元腰斬至0.88億元，稅後淨利由去年同期1.64億元劇減至0.72億元，EPS為0.88元。

智伸科表示，智伸科第一季營收及獲利受新冠肺炎疫情影響，隨著旗下嘉善廠與東莞廠兩大生產基地復工，生產從3月逐漸恢復正常，加上先前智伸科積極導入自動化設備，稼動率已回到正常水準。電子與醫療客戶備貨力道提升，減緩汽車零件訂單及出貨受疫情影響程度。

智伸科表示，智伸科4月完成併購旭申，4月起旭申併入智伸科合併營收，營收占比約35％。但囿於歐美地區汽車客戶因疫情停工，部分訂單被迫遞延出貨，4月合併營收4.78億元，比去年同期衰退25.68％；前4月合併營收20.42億元，較去年同期衰退16.66％。

智伸科表示，今年第一季全球主要新車市場銷售年減幅度10％以上，但中國大陸車市在疫情逐漸控制，政府多項購車補貼政策的刺激下，4月車市零售已有逐步回溫的現象，創造有利於汽車供應鏈發展空間。歐美地區防疫，影響智伸科短期業務接單，出貨時程也受影響，但主要客戶預計5月中下旬陸續開工，智伸科對於今年上半年營運審慎樂觀。

(工商 )