原湖口分駐所近日開始改建工程，1樓為公共托育家園，預計可收12名2個月至未滿2歲的嬰幼兒，將成為新竹縣第4座社會福利中心。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

湖口地區家長看過來！原來的湖口分駐所近日改建，年底將成為新竹縣第4座社會福利中心，預計將有招收12名0到2歲嬰幼兒的公共托育家園，並兼具托育資源中心、社會福利服務中心等功能，提供湖口、新豐民眾更完善的社福服務。

新竹縣長楊文科表示，湖口分駐所於5月7日開始動工改建，透過修繕擴充其設施、設備，規畫成為「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」的友善照顧環境與措施，並成立一個就近、友善、一站式的服務據點，支持家庭育兒。

新竹縣政府社會處說明，該建築物為地下1層、地上3層樓建築物，改建總經費為1700萬，中央補助1445萬，1樓預計為公共托育家園，規畫為兒童遊戲區、睡眠區、清潔區、行政管理區，提供滿2足月至未滿2歲的兒童日間托育服務，收托上限為12名幼兒。

托育資源中心則規畫有兒童遊戲室、課程教室、行政管理區，服務0至3歲及照顧家庭相關托育照顧諮詢及親職教育課程活動，設置親子遊戲室推廣親子共玩，以減輕家庭照顧壓力，並辦理社區宣導，增強社區托育資源量能，未來也將結合外展服務車，提供兒童玩具圖書租借。另外，2至3樓則為社會福利服務中心，包含辦公室、閱覽室、諮商室、多功能室、會議室、研習教室，提供家庭關懷服務、社會福利諮詢及資源轉介等。

(中時 )