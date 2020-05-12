網友討論。

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中原大學副教授招名威出面指控校方要求老師在課堂上道歉，原因來自他在上課時提到「武漢肺炎」以及「我是中華民國教授」等字眼，引起陸生不滿。對此，招名威副教授找來民進黨立委何志偉開記者會，痛批中原校方此舉是踐踏國格、人格，令人痛心。

對此，有網友指出，教授敢在課堂上嗆大陸學生，是因為現在受疫情影響，陸生無法來台，利用視訊相關器材進行遠距授課，網友直言，如果那位陸生在教室，那位教授未必敢這樣講，若講同樣的話，「那位陸生當場反駁，教授未必能招架。

網友表示，那位教授就是仗著自己有比較高的話語權，才敢指著鏡頭說「對，就是在講你」，結果被要求道歉後還跑去找綠委哭訴，真的是「可憐哪！」

文章引發其他網友回響，直說「說真的，那教授真的滿沒水準的」、「看影片就覺得有夠針對的，一般人都會嘴回去吧」、「自己針對特定對象嗆後還拿中華民國當擋箭牌兼武器來讓事件上升到國家尊嚴，真棒」、「私底下朋友間聊就算了，上課這樣針對本來就不適合」、「看完影片發現被檢舉真的剛好而已」、「台灣價值啦」。

(中時電子報)