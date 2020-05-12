有「越南林志玲」美稱的藝人海倫清桃，曾在越南發展其演藝事業，隨後到台灣延續事業，也曾經一度爆紅，但2017年1月卻因假造身分爭議，形象重挫，近日又有網友在她臉書留謾罵，有人甚至粗魯的批評「越南臭雞」、「越南妓女」，讓她氣的到警局提告，還氣憤的在個人臉書：「這次桃子決定告到底」。不少支持粉絲挺勇敢面對網路霸凌。

海倫清桃常在個人IG與臉書PO辣照。（圖／翻攝自海倫清桃臉書）

海倫清桃常在臉書或個人IG，分享火辣性感照片，雖然多數網友都留言讚美，卻有少數人常惡意攻擊「越南妓女」、「越南臭雞」，且留言者常先留言再刪文，讓她氣憤不已，近日又有網友惡意留言網路攻擊，她截圖後，決定對這些網友提告。

海倫清桃把網友對她的謾罵截圖下來，並在臉書留言：「忍太多次了，這次桃子決定告到底。」（圖／翻攝自海倫清桃臉書）

海倫清桃把惡網友的留言截圖與報案三聯單PO在自己臉書上，並寫下「這次是我第一次決定主動告一個人。此人多次在桃子的IG公開侮辱我，之後沒多久就刪文，這兩天我終於截到圖了，忍太多次了，這次桃子決定告到底。#譴責網路霸凌」。

海倫清桃原名阮清桃，曾自稱1983年出生於台灣，小時隨母親回越南時，因為身份證被大水沖走，便在越南與外婆相依為命，於1991年跟外婆學做生意，1997年向高利貸借了5000美元開雜貨店，中學時期更是以第1名在「國中」畢業。但2017年被人揭穿身份造假，她也在記者會中坦承瞞婚18年（16歲結婚），身世、學歷 、年齡都是假的，就此重挫演藝生涯，形象就此回不去。

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