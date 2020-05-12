網友爆料賴弘國有新歡，是辣模Angelina陳怡安。(圖／翻攝自IG)

阿嬌(鍾欣潼)和台灣「醫界王陽明」賴弘國婚姻僅維持不到2年就結束，離婚原因引起諸多揣測，賴弘國親發千字文，細數兩人過往點滴，看似相當深情和癡心，不過現有網友到阿嬌的IG「告狀」，爆料賴弘國還沒離婚就有新歡，女方還是被稱為「台版馬思純」的辣模Angelina（陳怡安）。

近日有網友到阿嬌IG控訴，賴弘國現在跟另一個女生在一起，「去澎湖之前去fourplay喝酒，兩個人一起離開，這個女的是廣告模特兒」，並稱阿嬌在馬來西亞拍戲期間，賴弘國和新歡「就常常出去喝酒」，網友更說：「你老公的❤都沒有你了，還沒離婚一直在講離婚了，因為現在在追這個女的。」

而網友tag的女生就是辣模Angelina陳怡安，擁有天使臉孔、魔鬼身材的她，曾和球星籃球張宗憲交往6年，去年更傳出與葉璦菱的兒子ØZI（陳奕凡）談起姊弟戀，被拍到進出住家、單獨逛街，而ØZI對於緋聞沒承認也沒否認，為2人發展留下想像空間。

(中時電子報)