市場關注美國經濟重啟的進度，投資者持續觀望，美股周一各有漲跌，Nasdaq指數收高。

香港恆生指數週二初盤漲371.9點或增1.53%，為24602.1點。國企股跌77.11點或-0.77%，為9913.37點。

蘋果概念股跌，舜宇光學跌2.16%，高偉電子跌1.28%。中資證券股則呈現走高趨勢。

(時報資訊)