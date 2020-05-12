《港股》恆指開盤漲1.53％ 蘋概股小跌 10:002020/05/12 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場關注美國經濟重啟的進度，投資者持續觀望，美股周一各有漲跌，Nasdaq指數收高。 香港恆生指數週二初盤漲371.9點或增1.53%，為24602.1點。國企股跌77.11點或-0.77%，為9913.37點。 蘋果概念股跌，舜宇光學跌2.16%，高偉電子跌1.28%。中資證券股則呈現走高趨勢。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果新品上市暖身 法人搶先布局13檔蘋概股 04:102020/05/08 證券．權證 匯率期貨趨勢專欄－經濟數據疲軟 保守看待歐元 04:102020/05/08 證券．權證 日盛期貨：美國經濟重開機 三微期貨商品掌投資利基 09:442020/05/08 財經 《港股》美中關係解凍 恆指收漲1.04％ 16:482020/05/08 財經 美股散戶還能上車？專家驚曝1句…心死了 18:412020/05/09 財經 美股與經濟是否脫鉤 本周經濟數據見真章 22:112020/05/09 財經 美股脫鉤經濟？本周數據見真章 04:102020/05/10 全球財經 美國經濟重啟 台股早盤突破「萬一」關卡 09:272020/05/11 財經 《港股》恆指開盤上漲0.99％ 影視娛樂股走高 09:432020/05/11 財經 《港股》恆指周一收盤漲1.53％ 騰訊市值突破4兆港元 17:052020/05/11 財經 財經熱門新聞 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 這項優點變防疫破口？專家示警美國恐重現大蕭條 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 恐僅採購1.8兆！貿易協議難遵守 智庫警告川普3招對付 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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