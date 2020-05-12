美股消息面：

1.以沙烏地阿拉伯為首的三個中東國家將進一步減少6月石油產量，引發市場需求可能更為疲弱的擔憂，以及投資人擔心各地開始解封可能引爆第二波新冠肺炎疫情。周一收盤，紐約6月期油收跌60美分或2.4%，為每桶24.14美元，盤中最低跌至23.67美元。倫敦布蘭特7月期油收跌1.34美元或4.3%，為每桶29.63美元。

2.美國逾40個州重啟經濟，為美元帶來提振，周一美國黃金期貨收跌0.9%，為每盎司1,698美元，跌破1700美元大關。7月期銀收跌9.8美分或0.6%，為每盎斯15.68美元。尾盤美元指數漲0.5%，報100.21。

3.市場預期美國財政部將發行新公債，為新冠肺炎疫情期間龐大的紓困振興方案籌集資金，周一美債殖利率走高，10年期指標公債殖利率上漲3.9個基點，報0.7195%。兩年期公債殖利率漲2.8個基點，報0.1768%。30年期公債殖利率漲5.5個基點，報1.4376%。

(時報資訊)