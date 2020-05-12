儒鴻(1476)昨天舉行法說會，受到疫情影響，歐美客戶訂單急速冷凍，公司對2Q-3Q持較保守的展望。而法人也預期未來兩季在訂單砍單下，儒鴻獲利恐明顯衰退。建議投資人採取區間操作。儒鴻早盤股價一度失守270元整數大關，5日線和月線都相繼失守。

儒鴻昨天的法說重點包括：1、5月的產能利用率提高，預估4月將是全年的營收谷底。2、公司表示目前訂單沒有能見度可言，真實訂單狀況要看歐美解封後1個月的實際下單狀況；就目前接單而言，Q3大客戶Nike與Lululemon考量疫情問題，訂單已經下修30%~40%，因此預計未來兩季儒鴻獲利皆會呈現明顯衰退。法人預估在疫情衝擊下，儒鴻獲利明顯衰退，預估2020年營收244.7億元，年減13.0%，稅後淨利29.4億元，EPS 10.7元。3、2Q因為疫情延燒到歐美國家，許多客戶訂單紛紛遞延或者取消，第二季約有1200萬件成衣訂單將遞延到第三到第四季，預計2Q將為今年營運谷底，而在銷售下滑與匯率持續走升下，不利毛利表現，預估第二季毛利率將會較上季有所下滑，營收估52.2億元，年減24.8%，稅後淨利5.2億元，EPS 1.89元。

(時報資訊)