工業電腦大廠研華（2395）因應新冠肺炎疫情，改以線上方式舉辦2020研華嵌入式設計論壇（ADF）。今年以「引領嵌入式創新，實現AIoT大未來」為主題，規畫舉辦7場各30分的線上研討會，未來將持續以實體搭配線上方式進行推廣，以觸及更多不同產業客群。

嵌入式設計論壇為研華嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）2010年以來的年度最大規模行銷活動，內容除包括嵌入式物聯網趨勢外，還分享最前端的技術方案給嵌入式產業專家，並透過活動與夥伴及其他產業領導者合作，帶動商業和技術變革，以共創物聯網商業發展。

今年的研華嵌入式設計論壇共分為7大場次進行，包括無人自助服務、輕鬆布局下一個數位轉型2.0、活用公有雲IoT創新服務、ARM平台設計服務、創新嵌入式平台、智慧工廠新布局、智慧零售全面啟動等。

為因應智聯網（AIoT）世代來臨，活動中邀請各產業專家分享最新AIoT趨勢與技術，透過策略夥伴及系統整合商現身說法與研華的合作模式，並發表研華最新AI邊緣運算軟硬體整合方案以及DeviceOn維運管理服務。

而在每場線上研討會中，研華亦將分別展示嵌入式電腦模組、工業級主機板、精簡指令運算平台、無風扇工業電腦、數位看板系統、工業儲存與記憶體解決方案、嵌入式軟體等研華的創新產品與服務。

為能給予客戶更深刻的體驗，研華在會中將涵蓋實際操作等單元，並針對各場次主題，邀請實際使用廠商進行應用解析，說明應用與背景，讓與會客戶不僅收到產品單一資訊，還能享有更生動的體悟、更貼近客戶的使用情境。

研華表示，7場次的研華嵌入式設計論壇，將自4月28日起至6月9日期間的每周二下午3點線上首播，已分別在4月28日、5月5日各舉辦1場，均累計約300人次上線，預計7場將吸引超過2000人次上線觀看。

研華台灣區營運處副總經理林其鋒指出，為避免疫情下的群聚活動，今年研華嵌入式設計論壇（ADF）將改以系列性的線上研討會方式舉辦，期望藉此帶領大家創造新的體驗、帶動商業快速創新。

(時報資訊)