15家金控4月獲利合計達298.8億元，月增1.12倍。但壽險金控4月獲利多呈月減，非壽險金控在4月的獲利成長力道優於壽險金控。四大壽險金控包括富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)和新光金(2888)等，4月獲利合計為126.84億元，月減40.4億元，減幅達24%。

據了解，造成壽險業4月獲利較3月衰退，新台幣匯率升值是主要因素。新台幣兌美元4月升值0.452元，升值幅度1.5％，且無本金遠期外匯(NDF)非常貴，壽險業者不敢買多，也就無法大幅避險，造成4月匯兌成本大幅增加。

4月獲利月增長最明顯為兆豐金(2886)和台新金(2887)。兆豐金擺脫3月股災虧損，4月單月稅後純益34.37億元，不但已回復正常水準，年增幅更近25%。台新金自結4月稅後純益為16.52億元，其中，台新銀行4月稅後純益11.11億元，較前月大幅成長307%，主要是4月核心業務淨利息收入持續穩健，加上金融市場逐步回溫致投資收益較上月大幅成長。此外，台新證券4月稅後純益3.08億元，主要是當月大盤指數回穩，營業證券評價回升投資收益增加所致。各項業務持續穩健發展，受疫情干擾影響逐漸縮小，經紀業務市佔續創新高。

(時報資訊)