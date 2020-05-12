華研(8446)第1季合併營收3.15億元，年減3.45％；因高毛利的授權收入比重高，營業利益1.58億元，年成長19.07％；稅後淨利1.31億元，年成長0.25％，創歷年同期新高，每股稅後盈餘2.47元。

雖然在新冠肺炎疫情的影響下，業務比重有所轉變，但第1季稅後淨利依舊強勁，公司將持續累積歌曲IP，增加後續的授權與演藝經紀收入成長空間，來降低疫情的影響。

華研第1季營收比重分別是授權收入72％、演藝經紀26％、實體2％，營收結構已轉變為授權收入比重最高。今年首季配合防疫工作，藝人公開活動暫緩，授權收入比重因此再較去年同期拉高，平均毛利率77.69％較去年同期增加9.2個百分點，帶動稅後淨利成長。

隨著兩岸疫情趨緩，預期下半年可望恢復公開活動，公司已著手為旗下藝人接洽活動。在公開活動解封前，公司按規劃發行新作，在目前約2000首歌曲版權的基礎上，持續累積歌曲IP，增加後續授權收入，以及創造藝人商業活動空間。

雖然第2季藝人公開活動仍然受限，但公司仍審慎看待，並期待下半年加速回補藝人公開活動行程。

(時報資訊)