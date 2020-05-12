1.世紀鋼(9958)：離岸風電帶旺前4月營收跳增1.9倍、5日線有撐，今早股價開低後一度逆勢走高約1.5%，表現抗跌。
2.麗清(3346)：4月營收月增194.07%、年減7.68%，昨外資轉買超，早盤人氣爆發、股價疾飆漲停27.55元鎖死。
3.正隆(1904)：首季EPS 0.81元、年增102％，創同期新高，早盤不理Q2營運有壓，放量逆漲近6%。
4.淘帝-KY(2929)：4月營收月減24.43%、年減59.99%，雖昨外資、自營商聯手轉買超，但早盤仍跳空跌停，短均盡失。
5.富邦媒(8454)：4月營收飆同期新高，前4月營收年增29％，今早一度逆勢彈升約2%。
6.淳安(6283)：量能增溫，買盤資金持續回籠，早盤逆勢走高3%，穩於所有短均之上。
7.華通(2313)：外資看好續獲5G、太空板訂單，股價續走上漲路線，創下2個半月高點。
8.同泰(3321)：Mini LED題材發威，量增直攻漲停。
9.駿熠電(3642)：智慧雲音響拚一年內搶占30萬用戶，多方展現雄心，一度漲停。
10.統一(1216)：「金雞母」統一中控、統一超營收衰退，股價受挫走跌約1.6%。
11.眾達-KY(4977)：看好頻寬需求成長趨勢，今年審慎樂觀，股價高檔蠢動，攻高2.5%。
12.雍智科技(6683)：Q1營運登五高，Q2續旺，早盤上攻逾1.5%，一度衝上半年來新高價。
13.錸德(2349)：減資及股價低於淨值補漲效應，人氣續爆棚，股價再衝漲停價，再寫2個月高點。
14.松翰(5471)：MCU正夯，業績報喜，不畏列入注意股，晨盤挾量續衝逾2.5%，再刷新6年高位。
15.愛普(6531)：Q1每股賺0.49元，獲利近6季新高，Q2轉旺，晨盤續漲近2.5%。
16.胡連(6279)：擬配息3元、配股0.25元，昨三大法人聯手擴大買超計808張，早盤挾量觸及漲停。
17.富邦金(2881)：前4月EPS 2.75元，暫居金控獲利王,今早股價開低後挺進至平盤，表現抗跌。
18.雃博(4106)：Q2業績回溫，有望超車Q1，早盤放量攻漲停。
19.中化生(1762)：4月營收創新高，早盤漲逾6%。
20.太景*-KY(4157)：台俄給力，4月營收年增2倍，早盤漲近5%。
21.鎧勝-KY(5264)：4月營收雙升，早盤勁揚逾7%，收復5日線。
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