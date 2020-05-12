曾演出《新兵日記》而知名的藝人趙駿亞因今年1月大選前，開車行經總統府凱達格蘭大道前，由於總統蔡英文舉辦造勢活動，仁愛路進行人車管制，趙因趕回家與爸媽吃飯遭攔阻，與員警起爭執，一時控制不住情緒，將員警推倒在地，致員警受傷，台北地檢署12日依妨害公務、傷害等罪嫌起訴趙男。

檢警調查，1月10日晚間6時13分許，因凱道前舉辦的總統蔡英文造勢活動，道路進行人車管制，當時趙駿亞駕駛白色休旅車行經仁愛路、林森南路口，被負責疏導的義交攔阻。

趙不滿被攔，與義交發生口角，員警要他後退，趙高聲質疑：「為什麼擋我？」接著將員警推倒在地，造成員警腰部、胸部鈍傷。警方依現行犯逮捕趙，並移送北檢偵辦，檢方訊後諭令他5萬元交保。

趙獲交保後致歉，表示當時趕著跟父母吃飯，並不是要衝撞路障，他可能當時沒有設身處地想員警的辛苦，比較自私才發生這樣的事情。

檢方調查時，趙男供稱不懂法律，僅認錯不認罪，檢方依警方蒐證影像、職務報告、驗傷單等證據，今將他起訴。

(中時電子報)